Форвард «Айлендерс» Кулёмин пропустит матч с «Рейнджерс», причины неизвестны

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулемён пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом информирует Newsday. Его место в составе займёт Райан Пулок. Информации о причинах отсутствия российского игрока в составе команды из Нью-Йорка пока нет.

В текущем сезоне Кулёмин провёл 6 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал в них 1 (0+1) очко при показателе полезности «+1».

Матч «Рейнджерс» – «Айлендерс» пройдёт 20 октября, начало — в 02:00 мск.