Шевченко: будто камень с души, очень хотелось забить за «Барыс»

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3).



«Отнеслись к поражению во встрече с «Амуром» достаточно спокойно. Сразу разобрали ошибки, забыли всё плохое и настраивались на следующий матч. На новую игру готовимся всегда одинаково, то есть всё с чистого листа каждый раз. «Адмирал» — хорошая команда, в КХЛ нет плохих соперников. На мой взгляд, команда очень активная, состав достаточно молодой. Я встретил много знакомых.



Как ощущения после гола? Если честно, будто камень с души. Очень хотелось забить. Девять игр отыграл. Как нападающий, я обязан забивать. Отдавал на Пушкарёва, Костя в свою очередь — на Семёнова. А когда Максим бросал, то я немного подправил шайбу на пятаке.



0:2 — в третьем периоде? Где-то концентрацию потеряли в третьем периоде. Не смогли доработать до конца, как просил тренер. Второй период, я считаю, отыграли очень хорошо. А вот в третьем периоде уже не смогли додержать преимущество, пошли ошибки и удаления. Как следствие, на последних минутах матча пропустили. Появилось волнение, когда счёт стал 4:3. Звенья у нас часто меняются, и я ещё не настолько закрепился в составе. Хотелось бы, конечно, уже с кем-то постоянно выходить на лёд. Для этого нужно каждую игру оправдывать ожидания тренера, бороться за своё место.



Выезд достаточно непростой впереди. Готовимся, как всегда. Выкладываемся на полную. Дома играть — это всегда здорово. Все ребята смогли немного перезагрузиться. Теперь поедем дальше покорять КХЛ», — рассказал игрок.

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