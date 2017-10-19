«Торонто» одержал шестую победу в сезоне, обыграв «Детройт»

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» вышли победителями из домашнего противостояния с соперниками из «Детройт Ред Уингз». Игра в Канаде завершилась со счётом 6:3.



Игроки «Торонто» забросили четыре шайбы ещё в первом периоде, отличились Назем Кадри, Зак Хайман, Остон Мэттьюс и Коннор Браун, до первого перерыва гости ответили точным броском в исполнении Хенрика Зеттерберга. На экваторе второго периода Томаш Татар и Джонатан Эрикксон забили по голу за полторы минуты, а следом Морган Райлли отметился точным броском за «Торонто». За три минуты до финальной сирены Вильям Нюландер установил окончательный результат.



Эта победа стала для канадцев шестой в сезоне, «Детройт» проиграл второй матч кряду. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 23 с половиной минуты, но не отметился результативными действиями.