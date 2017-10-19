Сейв Василевского занял второе место в топ-10 моментов недели

НХЛ опубликовала десятку лучших моментов второй недели регулярного чемпионата-2017/18. Сейв российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Питтсбург Пингвинз» занял второе место в хит-параде, уступив только голу форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.
Полностью десятка выглядит так:
10. Сейв Джонатана Куика;
9. Гол Уэйна Симмондс;
8. Сейв Джеймса Раймера;
7. Гол Сидни Кросби;
6. Сейв Джейка Аллена;
5. Гол Дэйла Вейса;
4. Сейв Петера Будая;
3. Гол Ника Фолиньо;
2. Сейв Андрея Василевского;
1. Гол Остона Мэттьюса.
Посмотреть видео вы можете на официальном канале НХЛ в YouTube.
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