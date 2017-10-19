Сейв Василевского занял второе место в топ-10 моментов недели

НХЛ опубликовала десятку лучших моментов второй недели регулярного чемпионата-2017/18. Сейв российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Питтсбург Пингвинз» занял второе место в хит-параде, уступив только голу форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.



Полностью десятка выглядит так:



10. Сейв Джонатана Куика;

9. Гол Уэйна Симмондс;

8. Сейв Джеймса Раймера;

7. Гол Сидни Кросби;

6. Сейв Джейка Аллена;

5. Гол Дэйла Вейса;

4. Сейв Петера Будая;

3. Гол Ника Фолиньо;

2. Сейв Андрея Василевского;

1. Гол Остона Мэттьюса.

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