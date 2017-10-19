Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» побывали на экскурсии в академии Федерального бюро расследования США – это было клубное мероприятие для укрепления командного духа. Игрокам показали, как в академии готовят сотрудников и предложили попробовать себя в различных испытаниях. Так, шведы Андре Бураковски и Никлас Бекстрём брали уроки рукопашного боя, а Александр Овечкин с помощью специального тарана пытался сломать дверь. С первой попытки россиянин не смог этого сделать, но повторная увенчалась успехом.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».