Гончар: самое сложное для «Питтсбурга» — избежать травм, мы больше всех сыграли

Ассистент главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар высказался о задачах, составе команды и изменениях в правилах.

«Хотелось бы как можно большему научиться. Ещё больше впитать знаний. Я работаю бок о бок с хорошими специалистами, многое подмечаю. Потолок зарплат уравнял клубы НХЛ настолько, что сейчас и два раза выиграть-то невероятно трудно. Сделать это трижды очень и очень сложно. Но такой настрой у нас есть, мы будем делать всё, чтобы это случилось. Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с мотивацией. Настрой у ребят всегда, везде и во всём серьёзный. Даже в тренировочный лагерь вся команда приехала в отличной форме. Скорее всего, самым сложным будет избежать травм. Это тем более важно, учитывая, что мы сыграли больше всех в лиге за последние два года. Речь идёт о более, чем 200 матчах, включая игры плей-офф. К тому же расписание для команды построено в этом сезоне так, что мы играем 19 спаренных матчей по ходу чемпионата. Больше всех в лиге. И это на фоне нагрузок последних двух лет.



Большинство у нас осталось то же самое, а все изменения связаны с игрой в защите. У нас добавился один игрок обороны в основной состав плюс пришли молодые ребята, которые прошли с нами лагерь и которых мы подключили к новой системе. Работы, безусловно, прибавилось, хотя принципиально систему мы не пересматривали.



Изменения в правилах? Втянулись ещё не до конца. Понимаем, что это должно произойти как можно быстрее, говорим с командой об этом. Но старые привычки пока берут верх. Я понимаю, что пытается сделать лига — избавиться от ударов по рукам, сократить число травм и дать свободу техничным парням. Наши техничные ребята — Сидни Кросби, Женя Малкин и другие — должны получить преимущество от того, что их не будут бить по рукам. Голы хоккею не помешают. Всё-таки болельщики приходят на матчи увидеть голевые моменты. Лига движется в этом направлении и делает всё для того, чтобы хоккей был интересным и зрелищным», — цитирует Гончара русская версия официального сайта НХЛ.

События дня НХЛ. Россияне в ударе: Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю Наконец-то порадовал и Александр Радулов. А вот у Овечкина спад.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»