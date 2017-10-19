Джионта, Мэлоун и 7 игроков из КХЛ вошли в состав сборной США на Кубок Германии

Сборная США назвала состав команды на Кубок Германии. Турнир пройдёт с 10 по 12 ноября в Аугсбурге. Помимо сборной США в нём примут участие сборные России, Германии и Словакии.

Состав команды выглядит следубщим образом:



Вратари: Райан Запольски («Йокерит»), Брэндо Максвелл («Млада Болеслав»), Дэвид Леггио («Мюнхен»);

Защитники: Майк Ландин («Йокерит», КХЛ), Дилан Риз (ХВ-71), Марк Стюарт («Адлер»), Мэтт Донован («Фрёлунда»), Джонатон Блум («Адмирал», КХЛ), Мэтт Джилрой («Йокерит», КХЛ), Ноа Велш («Векше»), Бобби Сангвинетти («Лугано»), Чед Биллинс («Линчёпинг»), Райан Гундерсон («Брюнэс»), Том Гилберт («Нюрнберг»);

Нападающие: Гаррет Рой («Цуг»), Робби Эрл («Билль»), Райан Лах («Фрёлунда»), Райан Мэлоун («Айова»), Дрю Шор («Цюрих»), Шон Бакмэн («Айсбэрен»), Брок Литтл («Давос»), Дэн Секстон («Нефтехимик», КХЛ), Джим Слэйтер («Фрибур»), Брайан Джионта, Брайан О Нилл («Йокерит», КХЛ), Энди Миль («Мальмё»), Чед Коларик («Адлер»), Марк Аркобелло («Берн»), Райан Стоа («Спартак», КХЛ).

38-летний Брайан Джионта находится без контракта в НХЛ. В 2003 году он стал обладателем кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз» и был членом сборной США на Олимпийских играх 2006 года в Турине (6 матчей, 4 гола). В прошлом сезоне он набрал 35 (15+20) очков за «Баффало Сэйбрз».



37-летний Мэлоун провёл более 600 матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз»», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс», а в настоящее время выступает в фарм-клубе «Миннесоты Уайлд».