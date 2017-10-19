«Вашингтон», «Тампа» и «Каролина» перестали жить в отелях, принадлежащих Трампу

16 клубов из профессиональных спортивных лиг Северной Америки перестали во время выездных матчей пользоваться гостиницами, которые принадлежат президенту США Дональду Трампу, сообщает New York Post. В НХЛ такими командами стали «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз», причём «молнии» приняли такое решение ещё в прошлом сезоне. Наиболее ярко бойкот клубов проявился в бронировании номеров отеля Trump SoHo в Нью-Йорке, где раньше регулярно останавливались многие команды.



«Некоторые из клубов утверждают, что отказ никак не связан с политикой, а продиктован причинами логистики. Но кое-кто из тренеров и игроков явно дал понять, что политика Трампа влияет на решение останавливаться в других гостиницах», — отмечает обозреватель Джошуа Ретт Миллер. Стоит напомнить, что различные протестные акции, связанные с социальной и расовой несправедливостью, а также другими политическими аспектами, стали проводиться в НХЛ с началом нынешнего сезона.

Таблицу с отказавшимися командами можно посмотреть здесь.