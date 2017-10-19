Андронов провёл свой 300-й матч за ЦСКА

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА стал юбилейным для форварда московской команды Сергея Андронова. Хоккеист провёл свой 300-й матч за «армейцев». Москвичи разгромно победили — 7:2.

В юбилейном матче форвард очков не набрал. Также хоккеист на уровне КХЛ выступал за тольяттинскую «Ладу». Всего на уровне лиги Андронов провёл 385 матчей и набрал в них 90 (50+40) очков.

Также информация доступна в официальном «твиттере» ЦСКА.