Изменилось время начала двух домашних матчей «Динамо» Мн

Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об изменении времени начала двух матчей.

4 ноября матч с череповецкой «Северсталью» начнётся в 19:30. Эта суббота в Беларуси – рабочая (перенос с 6 ноября), в связи с чем было принято решение провести матч по расписанию буднего дня.



26 ноября домашняя игра с новосибирской «Сибирью» стартует на полчаса позже обычного — в 17:30. Такое решение принято Континентальной хоккейной лигой в связи с организацией прямой телевизионной трансляции на канале КХЛ ТВ.