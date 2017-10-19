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Изменилось время начала двух домашних матчей «Динамо» Мн

19 октября 2017, четверг. 10:31 Хоккей

Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об изменении времени начала двух матчей.

4 ноября матч с череповецкой «Северсталью» начнётся в 19:30. Эта суббота в Беларуси – рабочая (перенос с 6 ноября), в связи с чем было принято решение провести матч по расписанию буднего дня.

26 ноября домашняя игра с новосибирской «Сибирью» стартует на полчаса позже обычного — в 17:30. Такое решение принято Континентальной хоккейной лигой в связи с организацией прямой телевизионной трансляции на канале КХЛ ТВ.

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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