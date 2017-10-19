Разин: возможно, Бек считал себя суперзвездой, а Тимашову надоело быть в запасе

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин дал характеристику 23-летнему защитнику екатеринбургской команды Николаю Тимашову, который подрался с 26-летним канадским форвардом Тейлором Беком на тренировке.

Тимашов и Бек подрались на тренировке «Автомобилиста»

«Тимашова могу охарактеризовать как целеустремлённого хоккеиста. Отдаётся полностью тренировкам, выкладывается на играх. Думаю, что Коля очень сильно переживает из-за того, что он сейчас не в составе. Возможно, один хоккеист посчитал себя суперзвездой, а второму надоело быть на вторых ролях. Обычно драки происходят в конце сезона, когда уже невозможно смотреть друг на друга. Особенно в тех командах, где поставленная задача не выполнена, на работу ходить не хочется.

Ситуация в «Автомобилисте» в рамки правил не попадает. Команда не на последнем месте в чемпионате и вдруг на тренировке теряет хоккеиста… Думаю, что дело в напряжённой обстановке в команде, такого быть не должно. Любой конфликт, любая драка должны пресекаться на корню. Люди должны выплёскивать свои эмоции, но не до кровавой бойни. Удивлён, почему одноклубники не остановили эту драку. Это нездоровая ситуация. А то, что произошла драка, для хоккея явление нормальное. При мне в «Автомобилисте» была драка, но не во дворце спорта, а немножко на нетрезвую голову, как выяснилось после разбирательств. Это было в выходной день. На льду были столкновения, переломы, но случайные.

Повторюсь, что конкретно о каждом хоккеисте может сказать тренер, это его личный взгляд. У меня Тимашов был незаменимым хоккеистом, нынешний тренерский штаб видит хоккей по-другому. У каждого тренера есть люди, на которых он опирается. Кого-то видит в составе, других нет. Коля оказался не востребован в магнитогорском хоккее, я его позвал в Ижевск. Он считался игроком ВХЛ, а сейчас является полноценным хоккеистом КХЛ. Я могу приписать и Чесалина к своим воспитанникам, который до 28 лет никому был не нужен. Если быть более точным, то это люди, которые со мной перешли из ВХЛ в КХЛ. Дал им толчок для нового развития», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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