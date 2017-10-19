Блашилл: много смешных голов. Не знаю, винить ли во всём вратарей «Детройта»

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блашилл подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6). В этом матче форвард канадской команды Патрик Марло провёл свой 1500-й матч в лиге. Он стал 18-м хоккеистом, сыгравшим 1500 матчей в НХЛ.

«В этом матче было много весёлых голов. Не знаю, винить ли во всём вратарей. Мы сделали много хорошего в этом матче, создали много хороших моментов. Особенно в первом периоде, когда контролировали игру. Но складывается ощущение: всё, что бросал соперник, зашло в наши ворота. Иногда так бывает», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.