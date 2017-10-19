Фридман: в Хьюстоне может появиться клуб НХЛ. Беттмэн не устоит перед деньгами

Известный обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал вероятность дальнейшего расширения числа участников Национальной хоккейной лиги.



«Не так давно комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что на данный момент расширение лиги не является приоритетом. Учитывая тот факт, что совсем недавно начал играть «Вегас», это вполне понятно. Но когда новый владелец клуба НБА «Хьюстон Рокетс» платит за покупку $ 2,2 млрд и говорит, что заинтересован в создании команды НХЛ, это сто процентов привлечёт внимание Беттмэна.



Вспомним, что в Хьюстоне была команда АХЛ, и она покинула город не из-за того, что «родительский» клуб «Миннесота» был чем-то недоволен. Прежний владелец «Рокетс» Лес Александер поднял плату за пользование стадионом, так как посчитал, что другие мероприятия принесут ему больше прибыли. У Хьюстона есть своя хоккейная история, а кроме того, это четвёртый по величине телевизионный рынок в США. Новый босс «Рокетс» Тилман Фертитта буквально сорит деньгами. Новый клуб мог бы быть включён в один из дивизионов, где сейчас по 7 команд. Это не кажется невероятным», — отметил Фридман.



Отметим, что в сентябре 2017 года Тилман Фертитта купил клуб НБА «Хьюстон Рокетс» за рекордную для ассоциации сумму $ 2,2 млрд.

Жизнь без остановки. Один день с вице-комиссаром НХЛ Биллом Дэйли Пьер Лебрюн провёл один день в шкуре вице-комиссара НХЛ и очень устал.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»