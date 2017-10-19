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Осипов: «Авангард» — неудачный этап, жизнь на этом не останавливается

19 октября 2017, четверг. 13:47 Хоккей

Защитник Александр Осипов прокомментировал свой переход в «Спартак» из «Авангарда».

Чудинов: в «Авангарде» я должен выйти на свой уровень, всё должно быть нормально

«Новый этап в жизни, большие перемены. Был тяжёлый день, переезд, можно сказать, целый день в дороге, на чемоданах. Эмоции самые положительные, многих ребят знаю, так что, думаю, проблем влиться в коллектив у меня не будет. Ну а там лёд покажет. Узнав о переходе в «Спартак», посмотрел в турнирную таблицу и немного расстроился — хочу, чтобы команда обязательно вышла в плей-офф и показала там хороший хоккей.

Что не получилось в Омске? Тут много факторов: и объективные, и субъективные. Может быть, где-то не повезло. Я думал об этом. Да, не получилось проявить себя должным образом, но у всех бывают взлёты и падения. Это был неудачный этап в моей карьере. Жизнь, правда, на этом не останавливается, а идёт вперед, просто нужно сделать правильные выводы. Состав на матч с «Авангардом» висел в раздевалке: сыграю во второй паре с Алексеем Пепеляевым — мы давно знакомы, так что, думаю, всё будет нормально. Буквально день назад мы ели за одним столом, а теперь будем уже по разные стороны баррикад, но это жизнь. Для меня это интересный момент в жизни. Что может помочь «Спартаку» добиться положительного результата? Отдаваться в каждом моменте, бороться за шайбу, верить в себя, в партнёра, выкладываться по полной. Могу рассказать о секретах омской команды всё от и до, так что если спросят, конечно, скажу: «Авангард» знаю изнутри, знаю всю внутреннюю кухню".

Кого знаю в новой команде? Артём Подшендялов, Толя Никонцев — с ним мы играли вместе аж девять лет назад. Он вчера даже пошутил на этот счёт, позвонил со словами: «Спустя девять лет мы снова вместе». Я согласился. Даже игровой номер себе взял такой же, как и тогда, когда мы девять лет назад играли в Тюмени. Заочно знаком с Димой Калининым; Дима Юдин — «земеля» мой, Женя Кулик — когда я пришёл в «Авангард», он как раз только уехал из Омска. Со всеми ребятами не будет проблем найти общий язык и тянуть вместе одну лямку», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Спартак» — «Авангард»: Чудинов дебютирует, Осипов сыграет с бывшей командой
Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Спартак Александр Осипов
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