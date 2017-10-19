Кожевников: драки были всегда, но когда «выносят» человека – это недопустимо

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал драку между игроками на тренировке «Автомобилиста».

Тимашов и Бек подрались на тренировке «Автомобилиста»

«Если игроки дерутся один на один, то об этом никто и не узнает, так что про вынос сора из избы я в ситуации с Тимашовым и Беком говорить бы не стал. Кому-то надо было – тот и сказал. Драка – значит драка, разве раньше их не было? В командах всегда бывали драки на тренировках, а иногда и после них. В команде собраны разные люди, у каждого свой характер и темперамент. Мы же не знаем, что именно там произошло – всё это по слухам собираем. Так что в этом нет ничего такого необычного.



А вот то, что у «Автомобилиста» надолго выбыл легионер, с этим должны в команде разбираться. Значит, есть какая-то неуправляемость. Обстановка в команде создаётся не только игроками, но и тренерами. Видимо, в коллективе есть антипатии. Конечно, когда «выносят» человека – это недопустимые вещи», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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