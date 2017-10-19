Форвард «Бостона» Спунер выбыл минимум на месяц, у Раска — подозрение на травму

Нападающий «Бостон Брюинз» Райан Спунер выбыл на срок от четырёх до шести недель, получив травму паха в воскресном матче с «Вегас Голден Найтс» (3:1), информирует официальный сайт НХЛ.
В пяти матчах нынешнего сезона нападающий отметился одной голевой передачей и занимает второе место среди нападающих «Бостона» по среднему количеству игрового времени в большинстве.
Остаётся неизвестным состояние голкипера Туукки Раска. В среду на тренировке с ним столкнулся партнёр по команде, после чего Раск смог покинуть лёд только с посторонней помощью.
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