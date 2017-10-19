Годро: круто играть вместе с Ягром, он защищает шайбу как никто другой

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился мнением об игре нападающего Яромира Ягра. Сегодня стало известно, что 24-летний Годро сыграет с 45-летним Ягром в одном звене в следующем матче «огоньков».



«Круто играть с таким хоккеистом, как Яромир Ягр. Он техничен, умно действует с шайбой, может защищать её как никто другой. Думаю, что он хорошо впишется. Надеюсь, что мы сможем найти с ним «химию», — приводит слова Годро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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