Вестерлунд: у СКА шесть звеньев, «Салават» хочет стремиться к стилю «Йокерита»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился мнением о последних матчах своей команды и поделился ожиданиями от встречи с «Автомобилистом».



«У СКА практически шесть звеньев, очень хороший подбор игроков. Что касается «Йокерита», у них очень хорошая атмосфера в коллективе, отлично поставлена командная игра. Мы должны стремиться к этому. В выездной серии нам не хватило травмированных – Ильи Зубова и Вячеслава Солодухина. Они одни из ключевых игроков в «Салавате». Солодухина очень не хватает в обороне при игре в меньшинстве.



Первая игра с «Автомобилистом» была сложной, я не помню другого такого же сложного матча. Долгое время мы играли 0:0, но потом начали пропускать. Это будет непростой матч, у нас нелёгкий соперник», — цитирует Вестерлунда «Спорт Бизнес Online».

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