Нападающий «Трактора» Шаров дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Куньлунь Ред Стар» — «Трактор», информирует официальный сайт лиги.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Трактора» Александра Шарова наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт), а также согласно п. 1.12. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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