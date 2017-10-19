Судья Голяк — о своей травме: у меня сразу отнялись ноги, я сначала испугался

Линейный судья Дмитрий Голяк поделился воспоминаниями о травме, полученной в матче «Локомотив» — «Северсталь». Арбитру брошенная шайба попала в спину, после чего он не сумел продолжить встречу.



«Очень тяжело было. Я же впервые в такой ситуации. У меня сразу отнялись ноги. Вы поймите, мне даже вспоминать эти ощущения не хочется. Я вообще стараюсь забывать о таких вещах, думать позитивно. Но, безусловно, в первые секунды испугался. Уже спустя пять минут после броска чувствительность ног вернулась, я почувствовал себя лучше и был готов даже выйти на третий период. Врачи остановили. Сказали, что лучше поехать и проверить, что на самом деле произошло. Это всё-таки позвоночник – не шутка. Но доктора зафиксировали сильный ушиб. Синяк у меня на спине теперь очень приличный. Но сам я в полном порядке.



Арбитры уже стараются защитить себя. У нас есть шлем, щитки на ногах. Многие носят облегчённый вариант нагрудника. Но облачаться в хоккейную форму? Не знаю. Попытки такие были, но всё это сказывается на мобильности. Не всем удобно работать в такой экипировке. Трудно выполнять жесты, всё это сковывает.

Травмы, ушибы, ссадины всё равно будут. А такие ситуации, как со мной, они уникальны. Случается. Главное, что я сразу постарался об этом забыть», — цитирует Голяка «Спорт-экспресс».

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