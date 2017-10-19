Потвен: я очень впечатлён игрой Сергачёва, у него хороший пас и кистевой бросок

Легендарный защитник Денис Потвен поделился мнением об игре молодого российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва.



«Этот мальчик играет с большой уверенностью, вы можете это легко увидеть. Он готов бить соперников, несмотря на то, что является новичком. У него уже есть хороший пас, и отличный кистевой бросков. Я очень впечатлен его игрой», — приводит слова Потвена издание Tampa Bay Times.



В нынешнем сезоне 19-летний россиянин принял участие в семи играх, записав на свой счёт 4 (0+4) очка при показателе полезности «0».

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