Форвард «Блюз» Соботка оштрафован на $ 5 тыс. за игру высоко поднятой клюшкой

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Соботка оштрафован Национальной хоккейной лигой на 5 тыс. долларов, информирует ESPN. Форвард получил штраф за игру высоко поднятой клюшкой в матче с «Чикаго Блэкхоукс», в результате чего он нанёс удар форварду соперника Патрику Шарпу.



Чешский хоккеист получил максимально возможный штраф за подобное нарушение. Во встрече за игру высоко поднятой клюшкой судьи дали ему «2+2» минуты штрафного времени.



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