Антон Худобин выйдет в стартовом составе «Бостона» из-за травмы Раска

Российский голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин выйдет в основном составе своей команды на матч с «Ванкувер Кэнакс» из-за за травмы Туукки Раска, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Амалия Бенджамин.



Раск получил травму на тренировке своей команды, после столкновения с партнёром он не смог продолжить занятие и покинул лёд.



В нынешнем сезоне Худобин принял участие в двух встречах, отразив 95,0% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 1,52.



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