Медведев начнёт матч со «Спартаком» в нападении, Чудинов — в третьей паре защиты

«Спартак» и «Авангард» назвали составы на очную встречу регулярного чемпионата КХЛ, которая состоится в Москве.
«Спартак»:
Свенссон (Трушков);
Калинин – Кулик, Стоа – Максвелл – Радил;
Лаюнен – Пепеляев, Подшендялов – Комаров – Хохлачёв;
Сорокин – Провольнев, Никонцев – Черных – Мирнов;
Юдин – Первов, Лещенко – Дергачёв – Цыплаков.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Анелёв – Меньшиков, Кугрышев – Медведев – Эверберг;
Менеев – Мартынов, Кошелев – Семёнов – Михеев;
Густафссон — Чудинов, Петерссон – Жукенов – Манукян;
Минеев, Эверберг – Стась – Галимов, Самохвалов.
«Если Зубова уволят, усилить «Сибирь» сможет Кудашов». Итоги прямого эфира
Сколько матчей есть у Зубова в «Сибири», усилит ли Чудинов «Авангард» и кого из юниоров в Америке позовут на МЧМ.