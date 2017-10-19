«Спартак» — «Авангард»: на скамейке хозяев присутствует генменеджер Жамнов

Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов присутствует на тренерской лавке команды во встрече с омским «Авангардом», информирует официальный «твиттер» красно-белого клуба.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Спартака».



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Напомним, у московской команды продолжается неудачная серия из пяти проигранных матчей, в которых было заработано только одно очко. Сейчас «Спартак» занимает 12-е, предпоследнее место в Западной конференции.