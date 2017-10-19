Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак» — «Авангард»: на скамейке хозяев присутствует генменеджер Жамнов

19 октября 2017, четверг. 19:20 Хоккей

Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов присутствует на тренерской лавке команды во встрече с омским «Авангардом», информирует официальный «твиттер» красно-белого клуба.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Спартака».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, у московской команды продолжается неудачная серия из пяти проигранных матчей, в которых было заработано только одно очко. Сейчас «Спартак» занимает 12-е, предпоследнее место в Западной конференции.

Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Спартак Алексей Жамнов
Новости. Хоккей
19 октября 2017, четверг
19:20 «Спартак» — «Авангард»: на скамейке хозяев присутствует генменеджер Жамнов
18:53 Медведев начнёт матч со «Спартаком» в нападении, Чудинов — в третьей паре защиты
18:43 Антон Худобин выйдет в стартовом составе «Бостона» из-за травмы Раска
18:36 Форвард «Блюз» Соботка оштрафован на $ 5 тыс. за игру высоко поднятой клюшкой
17:59 Потвен: я очень впечатлён игрой Сергачёва, у него хороший пас и кистевой бросок
17:41 Судья Голяк — о своей травме: у меня сразу отнялись ноги, я сначала испугался
17:11 Нападающий «Трактора» Шаров дисквалифицирован на один матч
16:58 Вестерлунд: у СКА шесть звеньев, «Салават» хочет стремиться к стилю «Йокерита»
16:24 Воропаев: все клубы финансируются государством, убрать его — не останется хоккея
16:00 Кожевников: Мозякин уже не будет играть, как раньше. У него нет распасовщиков
15:51 Годро: круто играть вместе с Ягром, он защищает шайбу как никто другой
15:45 Умарк — о новом контракте с «Салаватом»: трудно сказать «нет» большим деньгам
15:00 Шалунов: «Чикаго» остаётся моей целью. Не думаю, что в 27 лет будет поздно
14:56 Кросби: Малкину и Кесселу не нужно много шансов, их очень сложно остановить
14:31 Форвард «Бостона» Спунер выбыл минимум на месяц, у Раска — подозрение на травму
14:00 Кожевников: драки были всегда, но когда «выносят» человека – это недопустимо
14:00 Экс-форварду «Торпедо» и «Локомотива» Тёрнбергу нужна операция, выбыл на месяц
13:47 Осипов: «Авангард» — неудачный этап, жизнь на этом не останавливается
13:30 Чудинов: в «Авангарде» я должен выйти на свой уровень, всё должно быть нормально
13:13 Гуськов: ЦСКА набирает силу, в команде определились лидеры в атаке и обороне
13:06 М. Майоров: «Салават Юлаев» привёз с выезда минимум очков
12:57 Кокарев – о голе в ворота «Динамо М»: эмоций много, адреналин перехлёстывал
12:30 Фридман: в Хьюстоне может появиться клуб НХЛ. Беттмэн не устоит перед деньгами
12:22 Блашилл: много смешных голов. Не знаю, винить ли во всём вратарей «Детройта»
11:56 Разин: возможно, Бек считал себя суперзвездой, а Тимашову надоело быть в запасе
11:52 Кемпе, Шварц и Каммальери — звёзды дня в НХЛ
11:19 Крикунов: драка между Тимашовым и Беком? Не смешите! Был чистый силовой приём
11:17 Н. Нестеров: долго шёл к первому голу в КХЛ, партнёры всё сделали
10:49 Директор «Автомобилиста»: после драки Бек выбыл на месяц, Тимашов не отчислен
10:37 Тимашов и Бек подрались на тренировке «Автомобилиста»
10:31 Изменилось время начала двух домашних матчей «Динамо» Мн
10:18 «Спартак» — «Авангард»: Чудинов дебютирует, Осипов сыграет с бывшей командой
09:57 Андронов провёл свой 300-й матч за ЦСКА
09:48 QMJHL: Завгородний забил 6 голов в 6 последних матчах
09:31 «Вашингтон», «Тампа» и «Каролина» перестали жить в отелях, принадлежащих Трампу
09:10 Семёнов: у «Барыса» очень тяжёлый график в этом году
08:56 Фетисов: даже 3-5 лет назад такой предсказуемости в КХЛ не было
08:37 Джионта, Мэлоун и 7 игроков из КХЛ вошли в состав сборной США на Кубок Германии
08:24 Хет-трик Кемпе помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Монреаль»
08:00 Гончар: самое сложное для «Питтсбурга» — избежать травм, мы больше всех сыграли
07:13 Тарасенко стал 4-м европейцем в клубной истории «Блюз», забившим 150 голов
07:05 Овечкин сломал дверь на экскурсии в академию ФБР
06:58 Сейв Василевского занял второе место в топ-10 моментов недели
06:41 Тарасенко признан третьей звездой встречи «Сент-Луиса» и «Чикаго»
05:48 Шайба и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» выиграть у «Чикаго»
Все новости RSS
Партнерский контент