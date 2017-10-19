Мэттьюс забил 46 голов в первых 89 играх, сравнявшись с Овечкиным и Ковальчуком

У нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса после забитого гола во встрече с «Детройт Ред Уингз» (6:3) стало 46 заброшенных шайб за первые 89 матчей, проведённых в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает североамериканский журналист Джеймс Миртл, с 1994 года такую результативность удавалось продемонстрировать только Александру Овечкину и Илье Ковальчуку.



Мэттьюс был выбрал «Торонто» в первом раунде драфта-2016 под общим первым номером. Вторым тогда стал нападающий «Виннипега» Патрик Лайне.

Пять звёзд НХЛ, которые готовы замахнуться на 60 голов в сезоне Двое из них россияне. 50 голов им будет мало.