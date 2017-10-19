На Аллее Славы в «Лужниках» откроют монумент Валерию Харламову

Монумент советскому хоккеисту Валерию Харламову откроют 25 октября на Аллее Славы спорткомплекса «Лужники», сообщает официальный сайт мэра Москвы.



Памятник создал Александр Рукавишников по проекту архитектора Сергея Шарова. На церемонии открытия будут присутствовать члены семьи Валерия Харламова, представители Министерства спорта, Федерации хоккея России, а также заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.



Рядом с монументом планируется возвести павильон, в котором разместят предметы экипировки легенды мирового хоккея из фондов музея спорта «Лужников».

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