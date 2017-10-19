100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

На Аллее Славы в «Лужниках» откроют монумент Валерию Харламову

19 октября 2017, четверг. 21:29 Хоккей

Монумент советскому хоккеисту Валерию Харламову откроют 25 октября на Аллее Славы спорткомплекса «Лужники», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Памятник создал Александр Рукавишников по проекту архитектора Сергея Шарова. На церемонии открытия будут присутствовать члены семьи Валерия Харламова, представители Министерства спорта, Федерации хоккея России, а также заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Рядом с монументом планируется возвести павильон, в котором разместят предметы экипировки легенды мирового хоккея из фондов музея спорта «Лужников».

«Если Зубова уволят, усилить «Сибирь» сможет Кудашов». Итоги прямого эфира
Сколько матчей есть у Зубова в «Сибири», усилит ли Чудинов «Авангард» и кого из юниоров в Америке позовут на МЧМ.
Источник: Официальный портал мэра и правительства Москвы Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
19 октября 2017, четверг
23:01 Скабелка: когда «Авангард» ведёт — 2:0, а выходит такой результат, это неприятно
22:45 Епанчинцев — о Жамнове на скамейке: это было тренерское решение
22:45 Камбэк «Спартака» и плюшевая свинья — в фотообзоре «Спартак» — «Авангард»
22:39 Епанчинцев: ребята верили в победу, но отступать «Спартаку» некуда
22:28 Осипов: мне было тяжело, но я справился психологически, «Спартак» хорошо сыграл
22:05 «Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи
21:38 Квартальнов: где-то поджали игроков «Локомотива», но они за это деньги получают
21:35 Назаров: у «Нефтехимика» много травм, сыграли никогда не игравшие хоккеисты
21:29 На Аллее Славы в «Лужниках» откроют монумент Валерию Харламову
21:07 «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в Ярославле, прервав свою победную серию
20:58 Форвард Шиксатдаров удалён до конца игры с «Локомотивом» за контакт с судьёй
20:48 Веннберг: Панарин и Аткинсон — «мои» игроки, с которыми я хочу играть
20:06 Хедман: Сергачёв проделал хорошую работу, он готов к падениям и взлётам
19:41 Мэттьюс забил 46 голов в первых 89 играх, сравнявшись с Овечкиным и Ковальчуком
19:20 «Спартак» — «Авангард»: на скамейке хозяев присутствует генменеджер Жамнов
18:53 Медведев начнёт матч со «Спартаком» в нападении, Чудинов — в третьей паре защиты
18:43 Антон Худобин выйдет в стартовом составе «Бостона» из-за травмы Раска
18:36 Форвард «Блюз» Соботка оштрафован на $ 5 тыс. за игру высоко поднятой клюшкой
17:59 Потвен: я очень впечатлён игрой Сергачёва, у него хороший пас и кистевой бросок
17:41 Судья Голяк — о своей травме: у меня сразу отнялись ноги, я сначала испугался
17:11 Нападающий «Трактора» Шаров дисквалифицирован на один матч
16:58 Вестерлунд: у СКА шесть звеньев, «Салават» хочет стремиться к стилю «Йокерита»
16:24 Воропаев: все клубы финансируются государством, убрать его — не останется хоккея
16:00 Кожевников: Мозякин уже не будет играть, как раньше. У него нет распасовщиков
15:51 Годро: круто играть вместе с Ягром, он защищает шайбу как никто другой
15:45 Умарк — о новом контракте с «Салаватом»: трудно сказать «нет» большим деньгам
15:00 Шалунов: «Чикаго» остаётся моей целью. Не думаю, что в 27 лет будет поздно
14:56 Кросби: Малкину и Кесселу не нужно много шансов, их очень сложно остановить
14:31 Форвард «Бостона» Спунер выбыл минимум на месяц, у Раска — подозрение на травму
14:00 Кожевников: драки были всегда, но когда «выносят» человека – это недопустимо
14:00 Экс-форварду «Торпедо» и «Локомотива» Тёрнбергу нужна операция, выбыл на месяц
13:47 Осипов: «Авангард» — неудачный этап, жизнь на этом не останавливается
13:30 Чудинов: в «Авангарде» я должен выйти на свой уровень, всё должно быть нормально
13:13 Гуськов: ЦСКА набирает силу, в команде определились лидеры в атаке и обороне
13:06 М. Майоров: «Салават Юлаев» привёз с выезда минимум очков
12:57 Кокарев – о голе в ворота «Динамо М»: эмоций много, адреналин перехлёстывал
12:30 Фридман: в Хьюстоне может появиться клуб НХЛ. Беттмэн не устоит перед деньгами
12:22 Блашилл: много смешных голов. Не знаю, винить ли во всём вратарей «Детройта»
11:56 Разин: возможно, Бек считал себя суперзвездой, а Тимашову надоело быть в запасе
11:52 Кемпе, Шварц и Каммальери — звёзды дня в НХЛ
11:19 Крикунов: драка между Тимашовым и Беком? Не смешите! Был чистый силовой приём
11:17 Н. Нестеров: долго шёл к первому голу в КХЛ, партнёры всё сделали
10:49 Директор «Автомобилиста»: после драки Бек выбыл на месяц, Тимашов не отчислен
10:37 Тимашов и Бек подрались на тренировке «Автомобилиста»
10:31 Изменилось время начала двух домашних матчей «Динамо» Мн
Все новости RSS
Партнерский контент