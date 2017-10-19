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Квартальнов: где-то поджали игроков «Локомотива», но они за это деньги получают

19 октября 2017, четверг. 21:38 Хоккей

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:2).

«Да, проиграли, много стыков проиграли. Не будем лукавить, запаха гола сегодня не было. Не так хотели сыграть, но… Сегодня не получилось. Будем стараться исправить ситуацию, будем работать. Я не соглашусь, что был сонный хоккей. Возможно, где-то мы и поджали ребят, в том числе и по физике. Но они же за это деньги получают. Нужно выходить и доставать из себя и силы, и эмоции.

К Мурыгину по выходам из ворот претензий нет, это скорее вопрос небольшой по взаимодействию с защитниками. Сегодня больше претензий к нашим нападающим — мало эмоций и сил, но надо доставать. Ну и у Мурыгина небольшая травма, поэтому решили поставить другого вратаря.

Безголевая серия Козуна? Каждому надо в себе покопаться, что-то поменять в себе. Это вопрос больше к нему самому. Мы будем стараться и работать, готовиться к игре с ЦСКА», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

«Локомотив» уступил «Нефтехимику» в Ярославле, прервав свою победную серию
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Нефтехимик Дмитрий Квартальнов
Новости. Хоккей
19 октября 2017, четверг
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