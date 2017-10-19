«Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи

Московский «Спартак» на домашней арене одержал волевую победу над омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 3:2. Красно-белые прервали свою неудачную серию из пяти проигранных матчей.



К 15-й минуте гости вели со счётом 2:0 благодаря заброшенным шайбам Евгения Медведева и Денниса Эверберга. «Спартак» сумел отыграться и победить: сначала гол забил Игорь Мирнов, а потом Райан Стоа оформил дубль, забив победный гол за 20 секунд до конца основного времени.



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