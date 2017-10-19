Епанчинцев: ребята верили в победу, но отступать «Спартаку» некуда

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с «Авангардом», в котором его команда победила со счётом 3:2.



«Хорошее было начало у «Авангарда», мы пропустили нелепый гол, а затем и второй. В перерыве мы поняли, что нужно было поверить в себя. Мы создавали моменты и их надо было реализовать. У нас где-то была скованность. По движению и самоотдаче претензий не было. Очень важный первый гол раскрепостил ребят. Вторая двадцатиминутка нам удалась, а в третьем периоде игра была равная, соперник получил удаление, и мы забили гол. Ребята верили в эту победу, и это самое главное. Отступать некуда, готовимся к следующей игре. Большое спасибо нашим болельщикам, которые приходят поддерживать нас. Думаю, что они остались сегодня довольны», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

«Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи