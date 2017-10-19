Епанчинцев — о Жамнове на скамейке: это было тренерское решение

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев после игры с «Авангардом», в которой его команда победила со счётом 3:2, прокомментировал присутствие на тренерской скамейке генерального менеджера Алексея Жамнова и дебют в команде защитника Александра Осипова.



«Как Жамнов оказался на тренерской скамейке? Это было наше, тренерское, решение. Дебют Осипова? Самое главное, что команда выиграла, а у Осипова голевая передача», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



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