Скабелка: когда «Авангард» ведёт — 2:0, а выходит такой результат, это неприятно

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с московским «Спартаком», в котором его команда проиграла со счётом 2:3.



«Неприятное ощущение, конечно. Большое разочарование, когда ты ведёшь — 2:0 — и цепляешься за очки, и такой результат. Первый период нам полностью удался, вторая двадцатиминутка была уже за «Спартаком», мы пропустили две шайбы. Спасибо Фурху, что не пропустили больше. В третьем периоде у нас были моменты, но удаление в конце матча решило исход, готовимся к следующему матчу. Как могу оценить игру Чудинова? Команда проиграла, вела в счёте — 2:0 — и проиграла в конце матча.



То, что Медведев начал матч в нападении, — это вынужденная мера, в большинстве он выполнял роль защитника. Команда лишилась четырёх центральных нападающих. Пьянов находится в Германии у доктора, который делал ему операцию в конце прошлого сезона. Неудачная игра у борта на тренировка привела к травме. Как состояние Лемтюгова? Ничего нового сказать не могу, он находится ещё в реанимации. Естественно, мы желаем ему здоровья. Что касается Сундстрема и его восстановления, то после выездной серии он присоединится к нам, но сколько будет длиться его восстановление, не могу сказать», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.

«Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи