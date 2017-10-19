Эверберг: Скабелка говорил нам, что нужно переламывать игру, но ничего не вышло

Нападающий омского “Авангарда” Деннис Эверберг поделился впечатлениями от матча со “Спартаком”, в котором его команда уступила со счётом 2:3.



“Мы разочарованы. Вели — 2:0 и проиграли такой матч… Тяжело что-то говорить. “Спартак” во втором периоде начал очень мощно, и мы не смогли помешать им вернуться в игру. Конечно, нас подвела игра в меньшинстве, это важный аспект игры, и мы дважды дали “Спартаку” забить в большинстве. После второго периода Скабелка говорил нам, как играть в третьей 20-минутке, большинство из того, что он говорил, было на русском, но и так было понятно, что надо переламывать игру, что у нас не вышло.



Что касается сборной Швеции, то да, я забил сегодня, но пока со мной не контактировали по поводу участия в Кубке Карьяла. Сейчас я сфокусирован на игре за “Авангард”, сборная пока не на первом месте для меня”, — передаёт слова Эверберга корреспондент “Чемпионата” Артемий Шевченко.

«Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи