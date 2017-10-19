Меньшиков: дефицит центров никак не мешал, «Авангард» сам упустил игру

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков рассказал, как команда сейчас общается с получившим разрыв селезёнки Николаем Лемтюговым, а также подвёл итоги матча «Спартака» (2:3).



«Первый период мы хорошо сыграли, реализовали свои моменты. Во втором немного потеряли концентрацию, а у «Спартака» мастеровитая команда, они сравняли счёт, ну и в большинстве нам забивали сегодня. Невынужденные удаления нас подвели конечно. Что касается дефицита центров, то, как видите, в первом периоде нам это никак не мешало. В плане физики у нас тоже всё нормально. Мы сами эту игру упустили. Нужно было попроще в тяжёлые моменты сыграть, где то просто через выброс даже.



Что касается Чудинова, то он хорошо влился в игру. Он пришёл из команды, где больше дозволено импровизировать, у нас же действия в атаке более простые и нацеленные на ворота. Если учесть это, то он сыграл хорошо и влился в команду. Лемтюгова все поддерживаем до сих пор, через его жену передаём ему пожелания вернуться скорее на лёд, мы его очень ждём», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

«Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи