Результаты игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.
«Амурские Тигры» дома уступили «Чайке» со счётом 3:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 12:00 МСК
Хабаровск
3 : 4 1:0, 1:3, 1:1
Нижний Новгород
1:0 – Заседа (Волошин, Недилько) – 05:58 (5x4), 1:1 – Шаманин (Рунов, Коротин) – 20:40 (5x4), 1:2 – Васильев (Томилов, Шабловский) – 24:30 (5x5), 2:2 – Гопиенко (Заседа, Волошин) – 27:36 (5x4), 2:3 – Поносов (Чайка) – 32:55 (5x5), 3:3 – Богданов (Беляков) – 47:28 (5x5), 3:4 – Жилов (Васильев, Коротин) – 53:12 (5x5)
«Тайфун» одолел «Атлантов», игра завершилась со счётом 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 12:00 МСК
Приморский край
2 : 1 1:0, 0:0, 1:1
Московская область
1:0 – Садыков (Ивашкин, Епифанов) – 11:03 (5x5), 2:0 – Ткачков (Епифанов) – 58:22 (5x5), 2:1 – Зимин (Силантьев) – 58:32 (5x5)
«Стальные Лисы» дома уверенно переиграли «Кузнецких Медведей» — 6:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 15:00 МСК
Магнитогорск
6 : 2 1:0, 1:0, 4:2
Новокузнецк
1:0 – Пятин (Мишаков) – 10:09 (5x5), 2:0 – Токарев (Дубин) – 33:21 (5x5), 3:0 – Дубин (Токарев) – 47:23 (5x5), 3:1 – Сизиков (Левашов) – 51:18 (5x5), 4:1 – Шешин (Герасимов) – 57:13 (5x5), 5:1 – Дорофеев (Спиридонов, Шешин) – 59:06 (5x5), 5:2 – Рубан (Левашов, Сизиков) – 59:30 (5x5), 6:2 – Пятин (Рожков, Коробкин) – 59:55 (5x5)
«Снежные Барсы» уступили в серии буллитов «Ладье» — 3:4 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 16:00 МСК
Астана
3 : 4 1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1
Тольятти
1:0 – Соколка – 16:31 (5x4), 2:0 – Гусынин – 23:49 (5x5), 2:1 – Габдрахманов – 30:54 (5x4), 3:1 – Мельников – 34:39 (5x5), 3:2 – Грошев – 41:30 (5x4), 3:3 – Николенко – 42:03 (5x4), 3:4 – Журавлёв – 65:00 ( ПБ)
«Сарматы» уступили «Сибирским Снайперам» — 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Оренбург
1 : 2 1:1, 0:1, 0:0
Новосибирская область
0:1 – Юров (Аксёненко, Никишанин) – 06:08 (5x5), 1:1 – Любишкин (Куров, Юлбарисов) – 08:17 (5x5), 1:2 – Шашков (Лапин, Челбаев) – 30:41 (5x4)
«Мамонты Югры» победили «Толпар» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Ханты-Мансийск
4 : 2 2:2, 1:0, 1:0
Уфа
1:0 – Грымзин – 00:15 (5x5), 1:1 – Ренёв – 06:10 (5x4), 1:2 – Козлов – 11:30 (5x5), 2:2 – Морозов – 14:17 (5x5), 3:2 – Еркин – 39:39 (5x4), 4:2 – Морозов – 50:47 (5x5)
«Русские Витязи» проиграли «СКА-1946» — 1:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Чехов
1 : 4 0:0, 0:1, 1:3
Санкт-Петербург
0:1 – Петьков – 22:38 (5x4), 0:2 – Милёхин – 45:24 (5x5), 0:3 – Милёхин – 50:23 (5x5), 1:3 – Храпский – 52:18 (5x5), 1:4 – Курбатов – 59:59 (en)
ХК «Рига» уступил «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 18:30 МСК
Рига
1 : 3 0:1, 1:0, 0:2
Пекин
0:1 – Стрижов – 08:32 (5x5), 1:1 – Зиле – 34:12 (5x5), 1:2 – Хуан – 45:38 (5x5), 1:3 – Цуриков – 59:45 (en)
«Алмаз» потерпел поражение во встрече с «Локо» — 3:4 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 18:30 МСК
Череповец
3 : 4 2:1, 1:0, 0:2, 0:1
Ярославль
1:0 – Колесников – 03:51 (5x5), 1:1 – Яковенко – 12:54 (5x5), 2:1 – Колесников – 19:19 (5x5), 3:1 – Шайхутдинов – 35:20 (5x5), 3:2 – Аноховский – 41:58 (5x5), 3:3 – Гизатуллин – 48:21 (5x5), 3:4 – Аноховский – 62:19 (5x5)
МХК «Динамо» не справился со «Спартаком» и проиграл — 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Москва
1 : 2 1:0, 0:2
Москва
1:0 – Чувилов – 15:50 (5x5), 1:1 – Ревацкий – 31:19 (5x5), 1:2 – Сорокин – 38:08 (5x5)
«Капитан» уступил «Динамо» СПб — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Ступино
1 : 3 1:1, 0:1, 0:1
Санкт-Петербург
1:0 – Семыкин – 06:14 (5x5), 1:1 – Царёв – 10:00 (5x5), 1:2 – Ротенберг – 25:22 (5x4), 1:3 – Михайлов – 59:50 (5x4)
«Красная Армия» взяла верх над «Крыльями Советов» — 6:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 19:30 МСК
Москва
6 : 3 2:0, 3:1, 1:2
Москва
1:0 – Исхаков – 04:22 (5x4), 2:0 – Попугаев – 19:29 (5x4), 3:0 – Лобанов – 21:46 (5x5), 4:0 – Дёмин – 22:06 (5x5), 5:0 – Бякин – 32:00 (5x5), 5:1 – Мешков – 34:09 (5x4), 5:2 – Горчилин – 41:53 (5x5), 5:3 – Михасёнок – 46:30 (5x4), 6:3 – Солопанов – 51:18 (5x4)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.