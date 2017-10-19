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Результаты игрового дня МХЛ

19 октября 2017, четверг. 23:57 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

«Амурские Тигры» дома уступили «Чайке» со счётом 3:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
3 : 4 1:0, 1:3, 1:1
Чайка
Нижний Новгород
1:0 – Заседа (Волошин, Недилько) – 05:58 (5x4), 1:1 – Шаманин (Рунов, Коротин) – 20:40 (5x4), 1:2 – Васильев (Томилов, Шабловский) – 24:30 (5x5), 2:2 – Гопиенко (Заседа, Волошин) – 27:36 (5x4), 2:3 – Поносов (Чайка) – 32:55 (5x5), 3:3 – Богданов (Беляков) – 47:28 (5x5), 3:4 – Жилов (Васильев, Коротин) – 53:12 (5x5)

«Тайфун» одолел «Атлантов», игра завершилась со счётом 2:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
2 : 1 1:0, 0:0, 1:1
Атланты
Московская область
1:0 – Садыков (Ивашкин, Епифанов) – 11:03 (5x5), 2:0 – Ткачков (Епифанов) – 58:22 (5x5), 2:1 – Зимин (Силантьев) – 58:32 (5x5)

«Стальные Лисы» дома уверенно переиграли «Кузнецких Медведей» — 6:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
6 : 2 1:0, 1:0, 4:2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Пятин (Мишаков) – 10:09 (5x5), 2:0 – Токарев (Дубин) – 33:21 (5x5), 3:0 – Дубин (Токарев) – 47:23 (5x5), 3:1 – Сизиков (Левашов) – 51:18 (5x5), 4:1 – Шешин (Герасимов) – 57:13 (5x5), 5:1 – Дорофеев (Спиридонов, Шешин) – 59:06 (5x5), 5:2 – Рубан (Левашов, Сизиков) – 59:30 (5x5), 6:2 – Пятин (Рожков, Коробкин) – 59:55 (5x5)

«Снежные Барсы» уступили в серии буллитов «Ладье» — 3:4 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 16:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
3 : 4 1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1
Ладья
Тольятти
1:0 – Соколка – 16:31 (5x4), 2:0 – Гусынин – 23:49 (5x5), 2:1 – Габдрахманов – 30:54 (5x4), 3:1 – Мельников – 34:39 (5x5), 3:2 – Грошев – 41:30 (5x4), 3:3 – Николенко – 42:03 (5x4), 3:4 – Журавлёв – 65:00 ( ПБ)

«Сарматы» уступили «Сибирским Снайперам» — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Сарматы
Оренбург
1 : 2 1:1, 0:1, 0:0
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Юров (Аксёненко, Никишанин) – 06:08 (5x5), 1:1 – Любишкин (Куров, Юлбарисов) – 08:17 (5x5), 1:2 – Шашков (Лапин, Челбаев) – 30:41 (5x4)

«Мамонты Югры» победили «Толпар» — 4:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
4 : 2 2:2, 1:0, 1:0
Толпар
Уфа
1:0 – Грымзин – 00:15 (5x5), 1:1 – Ренёв – 06:10 (5x4), 1:2 – Козлов – 11:30 (5x5), 2:2 – Морозов – 14:17 (5x5), 3:2 – Еркин – 39:39 (5x4), 4:2 – Морозов – 50:47 (5x5)

«Русские Витязи» проиграли «СКА-1946» — 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
1 : 4 0:0, 0:1, 1:3
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Петьков – 22:38 (5x4), 0:2 – Милёхин – 45:24 (5x5), 0:3 – Милёхин – 50:23 (5x5), 1:3 – Храпский – 52:18 (5x5), 1:4 – Курбатов – 59:59 (en)

ХК «Рига» уступил «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 18:30 МСК
ХК Рига
Рига
1 : 3 0:1, 1:0, 0:2
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
0:1 – Стрижов – 08:32 (5x5), 1:1 – Зиле – 34:12 (5x5), 1:2 – Хуан – 45:38 (5x5), 1:3 – Цуриков – 59:45 (en)

«Алмаз» потерпел поражение во встрече с «Локо» — 3:4 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
3 : 4 2:1, 1:0, 0:2, 0:1
Локо
Ярославль
1:0 – Колесников – 03:51 (5x5), 1:1 – Яковенко – 12:54 (5x5), 2:1 – Колесников – 19:19 (5x5), 3:1 – Шайхутдинов – 35:20 (5x5), 3:2 – Аноховский – 41:58 (5x5), 3:3 – Гизатуллин – 48:21 (5x5), 3:4 – Аноховский – 62:19 (5x5)

МХК «Динамо» не справился со «Спартаком» и проиграл — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
МХК Динамо
Москва
1 : 2 1:0, 0:2
МХК Спартак
Москва
1:0 – Чувилов – 15:50 (5x5), 1:1 – Ревацкий – 31:19 (5x5), 1:2 – Сорокин – 38:08 (5x5)

«Капитан» уступил «Динамо» СПб — 1:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
1 : 3 1:1, 0:1, 0:1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Семыкин – 06:14 (5x5), 1:1 – Царёв – 10:00 (5x5), 1:2 – Ротенберг – 25:22 (5x4), 1:3 – Михайлов – 59:50 (5x4)

«Красная Армия» взяла верх над «Крыльями Советов» — 6:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 19:30 МСК
Красная Армия
Москва
6 : 3 2:0, 3:1, 1:2
Крылья Советов
Москва
1:0 – Исхаков – 04:22 (5x4), 2:0 – Попугаев – 19:29 (5x4), 3:0 – Лобанов – 21:46 (5x5), 4:0 – Дёмин – 22:06 (5x5), 5:0 – Бякин – 32:00 (5x5), 5:1 – Мешков – 34:09 (5x4), 5:2 – Горчилин – 41:53 (5x5), 5:3 – Михасёнок – 46:30 (5x4), 6:3 – Солопанов – 51:18 (5x4)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
19 октября 2017, четверг
23:57 Результаты игрового дня МХЛ
23:40 Итоги игрового дня ВХЛ
23:30 Жамнов: продолжу находиться на скамейке «Спартака». Надеюсь, это поможет
23:14 Меньшиков: дефицит центров никак не мешал, «Авангард» сам упустил игру
23:08 Эверберг: Скабелка говорил нам, что нужно переламывать игру, но ничего не вышло
23:01 Скабелка: когда «Авангард» ведёт — 2:0, а выходит такой результат, это неприятно
22:45 Епанчинцев — о Жамнове на скамейке: это было тренерское решение
22:45 Камбэк «Спартака» и плюшевая свинья — в фотообзоре «Спартак» — «Авангард»
22:39 Епанчинцев: ребята верили в победу, но отступать «Спартаку» некуда
22:28 Осипов: мне было тяжело, но я справился психологически, «Спартак» хорошо сыграл
22:05 «Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи
21:38 Квартальнов: где-то поджали игроков «Локомотива», но они за это деньги получают
21:35 Назаров: у «Нефтехимика» много травм, сыграли никогда не игравшие хоккеисты
21:29 На Аллее Славы в «Лужниках» откроют монумент Валерию Харламову
21:07 «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в Ярославле, прервав свою победную серию
20:58 Форвард Шиксатдаров удалён до конца игры с «Локомотивом» за контакт с судьёй
20:48 Веннберг: Панарин и Аткинсон — «мои» игроки, с которыми я хочу играть
20:06 Хедман: Сергачёв проделал хорошую работу, он готов к падениям и взлётам
19:41 Мэттьюс забил 46 голов в первых 89 играх, сравнявшись с Овечкиным и Ковальчуком
19:20 «Спартак» — «Авангард»: на скамейке хозяев присутствует генменеджер Жамнов
18:53 Медведев начнёт матч со «Спартаком» в нападении, Чудинов — в третьей паре защиты
18:43 Антон Худобин выйдет в стартовом составе «Бостона» из-за травмы Раска
18:36 Форвард «Блюз» Соботка оштрафован на $ 5 тыс. за игру высоко поднятой клюшкой
17:59 Потвен: я очень впечатлён игрой Сергачёва, у него хороший пас и кистевой бросок
17:41 Судья Голяк — о своей травме: у меня сразу отнялись ноги, я сначала испугался
17:11 Нападающий «Трактора» Шаров дисквалифицирован на один матч
16:58 Вестерлунд: у СКА шесть звеньев, «Салават» хочет стремиться к стилю «Йокерита»
16:24 Воропаев: все клубы финансируются государством, убрать его — не останется хоккея
16:00 Кожевников: Мозякин уже не будет играть, как раньше. У него нет распасовщиков
15:51 Годро: круто играть вместе с Ягром, он защищает шайбу как никто другой
15:45 Умарк — о новом контракте с «Салаватом»: трудно сказать «нет» большим деньгам
15:00 Шалунов: «Чикаго» остаётся моей целью. Не думаю, что в 27 лет будет поздно
14:56 Кросби: Малкину и Кесселу не нужно много шансов, их очень сложно остановить
14:31 Форвард «Бостона» Спунер выбыл минимум на месяц, у Раска — подозрение на травму
14:00 Кожевников: драки были всегда, но когда «выносят» человека – это недопустимо
14:00 Экс-форварду «Торпедо» и «Локомотива» Тёрнбергу нужна операция, выбыл на месяц
13:47 Осипов: «Авангард» — неудачный этап, жизнь на этом не останавливается
13:30 Чудинов: в «Авангарде» я должен выйти на свой уровень, всё должно быть нормально
13:13 Гуськов: ЦСКА набирает силу, в команде определились лидеры в атаке и обороне
13:06 М. Майоров: «Салават Юлаев» привёз с выезда минимум очков
12:57 Кокарев – о голе в ворота «Динамо М»: эмоций много, адреналин перехлёстывал
12:30 Фридман: в Хьюстоне может появиться клуб НХЛ. Беттмэн не устоит перед деньгами
12:22 Блашилл: много смешных голов. Не знаю, винить ли во всём вратарей «Детройта»
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