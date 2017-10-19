Результаты игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.



«Амурские Тигры» дома уступили «Чайке» со счётом 3:4.

«Тайфун» одолел «Атлантов», игра завершилась со счётом 2:1.

«Стальные Лисы» дома уверенно переиграли «Кузнецких Медведей» — 6:2.

«Снежные Барсы» уступили в серии буллитов «Ладье» — 3:4 Б.

«Сарматы» уступили «Сибирским Снайперам» — 1:2.

«Мамонты Югры» победили «Толпар» — 4:2.

«Русские Витязи» проиграли «СКА-1946» — 1:4.

ХК «Рига» уступил «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 1:3.

«Алмаз» потерпел поражение во встрече с «Локо» — 3:4 ОТ.

МХК «Динамо» не справился со «Спартаком» и проиграл — 1:2.

«Капитан» уступил «Динамо» СПб — 1:3.

«Красная Армия» взяла верх над «Крыльями Советов» — 6:3.