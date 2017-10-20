Мильштейн: Миронов отправлен в АХЛ для игровой практики, в понедельник вернётся

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 23-летнего защитника клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Андрея Миронова, заявил, что его клиент отправлен в АХЛ для получения игровой практики.



«Андрей Миронов отправляется в АХЛ, в клуб «Сан-Антонио Рэмпэйдж» на три дня: пятницу, субботу и воскресенье. Это делается для того, чтобы Андрей получил игровую практику. Планируется, что в понедельник Миронов вернётся в первую команду», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В нынешнем регулярном чемпионате Миронов провёл за «Эвеланш» лишь один матч, ни набрав в нём очков.

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