Сергачёв забил первый гол в НХЛ, поразив ворота Бобровского

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв забросил свою первую шайбу в НХЛ. Произошло это в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс». Ассистентами 19-летнего россиянина стали его соотечественники Никита Кучеров и Владислав Наместников. Напомним, что ворота «Блю Джэкетс» защищает ещё один россиянин Сергей Бобровский.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

19-летний Сергачёв был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте 2016 года под общим девятым номером и провёл четыре матча в НХЛ. Большую часть сезона он играл в OHL за «Виндзор», с которым завоевал Мемориальный кубок. В 50 матчах регулярного чемпионата Сергачёв набрал 43 (10+33) очка. Летом он был обменян в «Тампу».