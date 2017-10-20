Два гола Сергачёва и два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене в Коламбусе и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Обе шайбы в этом матче на счету защитника «Тампы» Михаила Сергачёва, который отличился на 18-й и 36-й минутах. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, на счету Владислава Наместникова один ассист. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 43 броска по своим воротам, оформив шат-аут. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 23 минуты 15 секунд. Голкипер Сергей Бобровский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

В ещё одной встрече «Нэшвилл Предаторз» добыл минимальную победу над «Филадельфией Флайерз» — 1:0. Единственный гол на 44-й минуте забил Колтон Сиссонс. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 19 минут 34 секунды.