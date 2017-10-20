«Блюз» пропустили курьёзный гол после того, как защитник увёз голкипера из ворот

«Сент-Луис Блюз» пропустил курьёзный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».



В третьем периоде при счёте 3:1 в пользу «блюзменов» нападающий «лавин» Блэйк Комо совершил проход к воротам соперника и попытался нанести бросок, однако вошёл в контакт с защитником «Сент-Луиса» Робертом Бортуццо, который въехал в своего вратаря Картера Хаттона и увёз его из ворот. Бортуццо не сразу поднялся с голкипера, «Колорадо» завладел шайбой и Комо поразил пустые ворота.

«Сент-Луис» воспользовался запросом на видеопросмотр на предмет помехи вратарю, однако судьи решили, что гол был забит по правилам.

Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» со счётом 4:3.

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Видео гола можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.