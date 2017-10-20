Тренер «Колорадо» — Якупову: сегодня у нас в команде были «пассажиры»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после поражения свой команды от «Сент-Луис Блюз» (3:4) выступил с критикой, одним из адресатов которой стал российский нападающий Наиль Якупов.

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«Сегодня у нас было несколько парней, несколько «пассажиров», которые бросили играть. Это ранит нас, это стоило нам хорошего матча. Всего несколько плохих смен во втором периоде, несколько ошибочных решений – и всё. Мы не были достаточно конкурентоспособны в зоне защиты. Эти моменты стоили нам матча», — приводит слова Беднара Denver Post.



«Один из тех, кто бросил играть, это Якупов. Второй, вероятно, Никита Задоров», — написал у себя в «твиттере» обозреватель BSN Denver Адриан Дэйтер. В матче с «Сент-Луисом» Якупов получил чуть больше 8 минут игрового времени и не выходил на лёд в третьем периоде. Задоров сыграл 15 минут, отметившись шестью силовыми приёмами и показателем полезности «-1».

Также информация доступна в официальном «твиттере» Адриана Дэйтера.

Информация доступна и в официальном «твиттере» Адриана Дэйтера.

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