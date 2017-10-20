Дадонов: не буду зацикливаться, что меня взяли на замену Ягру. Мы с ним разные

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов поделился первыми впечатлениями от возвращения в команду. На счету россиянина 5 (1+4) очков в пяти матчах.

«Мы сыграли дома пока только два матча, контраст ощущается. В первой игре стадион был почти полный, а во второй полупустой. Я знал об этом. Знаю и то, что здесь так бывает не всегда. Если команда хороша, то зрителей ходит достаточно. Могу согласиться с тем, что у нас было тяжёлое начало, хотя мне кажется, что лёгких соперников в этой лиге вообще нет. Особенно с таким календарём, когда никогда не знаешь, в каком состоянии попадёшь на ту или иную команду. Выход только один: выходить на каждую игру, работать на максимуме и стараться забирать очки.

В принципе, начал неплохо. Хотя есть ещё много к чему привыкать в плане хоккея. Пять лет в России сказываются в некоторых моментах, порой на льду ловишь себя на мысли о том, что сыграть нужно было по-другому. А вообще на личные показатели будем смотреть весной. Буду стараться держать темп, но обещать набирать по баллу за матч было бы неправильно. Просто надеюсь на это. Всё вроде бы осталось примерно так же, как и было, хотя, пожалуй, прибавилось скоростных игроков. Да и правила заметно поменялись, особенно в плане ударов по рукам и по клюшке. Адаптация идёт и ещё будет сколько-то продолжаться. Но вместе с тем начались официальные игры и надо понимать, что тренерам может быть всё равно — им нужно, чтобы ты показывал хороший хоккей.

Шипачёву в этом смысле ещё сложнее, потому что он здесь не играл. Старался понять, что там происходит из других источников. Очень рад, что он забил в первом же матче. Поздравляю его!

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Ягр? Мы с ним совсем разные по своим качествам. Более того, когда я подписывал контракт с «Флоридой», по-прежнему шли разговоры о продлении его контракта. Я не собираюсь зацикливаться на том, что меня взяли ему на замену. Что касается статистики, то я тоже хочу показывать свой лучший хоккей. Но давайте посмотрим, что будет весной», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.