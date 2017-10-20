Проявит ли «Сибирь» характер и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?

«Если Зубова уволят, усилить «Сибирь» сможет Кудашов». Итоги прямого эфира

Сколько матчей есть у Зубова в «Сибири», усилит ли Чудинов «Авангард» и кого из юниоров в Америке позовут на МЧМ.