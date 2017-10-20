Проявит ли «Сибирь» характер и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?

20 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся три матча. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
— «Сибирь» — «Амур»;
— «Салават Юлаев» — «Автомобилист»;
— «Ак Барс» — «Трактор».
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Пройти опрос можно на сайте PlayBuzz.
«Если Зубова уволят, усилить «Сибирь» сможет Кудашов». Итоги прямого эфира
Сколько матчей есть у Зубова в «Сибири», усилит ли Чудинов «Авангард» и кого из юниоров в Америке позовут на МЧМ.