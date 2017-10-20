Свенссон: «Спартак» не сдался в матче с «Авангардом» — это принесло победу

Вратарь «Спартака» Маркус Свенссон прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2).



«Я счастлив, что мы смогли победить. Первый период был очень тяжёлым: «Спартак» пропустил две шайбы, но не сдался и продолжил играть. Это принесло победу. Я был сконцентрирован только на своей игре, не замечал, что происходит вокруг. У меня есть определённые ритуалы. К примеру, периодически выезжаю из ворот, поднимаю маску и качаю головой. Я делаю так в каждом матче на протяжении нескольких лет. Я настраиваюсь на моменты, говорю для себя позитивные слова, чтобы сохранить настрой и концентрацию», — сказал Свенссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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