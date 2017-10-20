Э. Галимов: каждый в «Нефтехимике» хочет доказать тренеру, что готов биться

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов рассказал о победе своей команды над «Локомотивом» (2:1).



«Команда отдаётся полностью, мы все хотим выиграть. У каждого игрока большие амбиции, каждый хочет многое доказать тренеру: что он готов играть в этой команде, приносить пользу на таком уровне, биться за город. Есть, конечно, момент, что некоторые парни не привыкли проводить так много времени за матч на льду, травмы других сказываются. Но с другой стороны, все хотят играть как можно больше, и к такому привыкнуть, к хорошему, гораздо легче. У ребят была хорошая предсезонка, все неплохо готовы. Проводим правильные тренировки, и пусть где-то тяжело, но справимся. Если выполнять установку, то нет никаких проблем с тем, чтобы сыграть побольше или поменьше.



Травмы у нас точно не из-за подготовки. Сезон большой, и травмы неизбежны, у нас они просто случились рядом друг с другом. Но есть и такое, что если кто-то переиграл, то организм восстановится чуть хуже, и риск травмы повышается. Но с этим надо справляться, такие проблемы есть у всех команд, так что смысл на это смотреть?



Мы не разбирали последние игры „Локомотива“, готовились сыграть от себя. Считаю, что для гостевого матча нам это удалось. В третьем периоде скорости, конечно, чуть упали, обе команды наелись. Первые два периода было мало остановок. Но установки сидеть в зоне и ждать контратак не было. Нам сказали продолжать играть так, как и раньше, потому что получалось. В итоге как раз активная игра в средней зоне принесла нам успех», — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

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