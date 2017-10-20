До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Менеджер «Берна»: говорили со Штрайтом, сейчас он не вариант

20 октября 2017, пятница. 09:43 Хоккей

Представители швейцарской команды «Берн» сообщили, что контактировали с бывшим защитником команд НХЛ Марком Штрайтом, с которым недавно «Монреаль Канадиенс» расторг контракт. В прошлом сезоне Штрайт стал обладателем кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Всего в НХЛ на счету Штрайта 434 (96+338) очка в 784 матчах. Ранее швейцарские СМИ сообщали, что Штрайт продолжит карьеру на родине.

«Недавно разговаривали со Штрайтом по телефону. На данный момент это не вариант», — сказал менеджер команды Алекс Шателайн.

«Я не получал запросов от руководства. Воздержусь от комментариев по ситуации вокруг Штрайта. Однако исключать ничего нельзя», — отметил гендиректор клуба Марк Лутхи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Питтсбург Пингвинз Марк Штрайт
Новости. Хоккей
20 октября 2017, пятница
10:00 Рафиков: в «Локомотиве» не запрещают защитникам идти в атаку — главное вернуться
09:49 Форвард «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона
09:43 Менеджер «Берна»: говорили со Штрайтом, сейчас он не вариант
09:30 Э. Галимов: каждый в «Нефтехимике» хочет доказать тренеру, что готов биться
09:21 Ринне, повторивший рекорд НХЛ по шат-аутам для финнов, похвалил партнёров
09:15 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 43 сейва Василевского, дубль Сергачёва
09:15 Свенссон: «Спартак» не сдался в матче с «Авангардом» — это принесло победу
09:00 Проявит ли «Сибирь» характер и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?
08:55 Василевский: «Тампа» сыграла отлично, я чувствовал себя уверенно весь матч
08:36 Дадонов: не буду зацикливаться, что меня взяли на замену Ягру. Мы с ним разные
08:30 Дергачёв: Епанчинцев нашёл нужные слова, втройне приятно вырвать победу
08:20 Хедман — о шести очках Сергачёва в восьми играх: вот на что он способен
08:20 Торторелла – о поражении «Коламбуса»: мы не смогли разгадать Василевского
08:10 Тренер «Колорадо» — Якупову: сегодня у нас в команде были «пассажиры»
08:04 Житник: у Шипачёва в «Вегасе» проблемы, он что-то не смог доказать
08:03 «Аризона» потерпела 7-е поражение кряду, уступив «Далласу» с Радуловым
07:41 «Блюз» пропустил курьёзный гол после того, как защитник увёз голкипера из ворот
07:41 «Коламбус» — «Тампа»: красивый сейв Бобровского на добивании
07:28 Кучеров единолично возглавил список бомбардиров НХЛ
07:04 Первый номер драфта-2017 Хишир забросил свои первые две шайбы в НХЛ
06:53 Сергачёв: после первого гола на пару секунд выключился, не знал, что делать
06:53 Кучеров прервал голевую серию со старта сезона и не смог сравняться с Гретцки
06:39 «Сент-Луис» победил «Колорадо», Тарасенко набрал 1 очко
06:37 Купер — о первых двух голах Сергачёва в НХЛ: Михаил показал своё мастерство
06:19 «Эдмонтон» в ОТ вырвал победу у «Чикаго», прервав серию из четырёх поражений
05:32 «Айлендерс» выиграли дерби у «Рейнджерс», «Нью-Джерси» вырвал победу у «Оттавы»
05:06 «Коламбус» — «Тампа»: Василевский, Сергачёв и Кучеров — три звезды матча
04:49 «Бостон» обыграл «Ванкувер», Худобин совершил 26 сейвов
04:34 Два гола Сергачёва и два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом»
03:09 Сергачёв забил первый гол в НХЛ, поразив ворота Бобровского
00:38 Мильштейн: Миронов отправлен в АХЛ для игровой практики, в понедельник вернётся
19 октября 2017, четверг
23:57 Результаты игрового дня МХЛ
23:40 Итоги игрового дня ВХЛ
23:30 Жамнов: продолжу находиться на скамейке «Спартака». Надеюсь, это поможет
23:14 Меньшиков: дефицит центров никак не мешал, «Авангард» сам упустил игру
23:08 Эверберг: Скабелка говорил нам, что нужно переламывать игру, но ничего не вышло
23:01 Скабелка: когда «Авангард» ведёт — 2:0, а выходит такой результат, это неприятно
22:45 Епанчинцев — о Жамнове на скамейке: это было тренерское решение
22:45 Камбэк «Спартака» и плюшевая свинья — в фотообзоре «Спартак» — «Авангард»
22:39 Епанчинцев: ребята верили в победу, но отступать «Спартаку» некуда
22:28 Осипов: мне было тяжело, но я справился психологически, «Спартак» хорошо сыграл
22:05 «Спартак» победил «Авангард» благодаря шайбе Стоа за 20 секунд до конца встречи
21:38 Квартальнов: где-то поджали игроков «Локомотива», но они за это деньги получают
21:35 Назаров: у «Нефтехимика» много травм, сыграли никогда не игравшие хоккеисты
21:29 На Аллее Славы в «Лужниках» откроют монумент Валерию Харламову
Все новости RSS
Партнерский контент