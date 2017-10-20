Менеджер «Берна»: говорили со Штрайтом, сейчас он не вариант

Представители швейцарской команды «Берн» сообщили, что контактировали с бывшим защитником команд НХЛ Марком Штрайтом, с которым недавно «Монреаль Канадиенс» расторг контракт. В прошлом сезоне Штрайт стал обладателем кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Всего в НХЛ на счету Штрайта 434 (96+338) очка в 784 матчах. Ранее швейцарские СМИ сообщали, что Штрайт продолжит карьеру на родине.

«Недавно разговаривали со Штрайтом по телефону. На данный момент это не вариант», — сказал менеджер команды Алекс Шателайн.

«Я не получал запросов от руководства. Воздержусь от комментариев по ситуации вокруг Штрайта. Однако исключать ничего нельзя», — отметил гендиректор клуба Марк Лутхи.