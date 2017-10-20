Рафиков: в «Локомотиве» не запрещают защитникам идти в атаку — главное вернуться

Защитник «Локомотива»Рушан Рафиков рассказал о причинах поражения его команды в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:2).



«Знаю, болельщики любят говорить про „голевое похмелье“. Я считаю, что после результативных матчей никакого эмоционального спада у нас нет. После предыдущей игры прошло четыре дня, какой эмоциональный спад? Напротив, мы успели соскучиться по игре. Если б нужно было играть на следующий день, то ещё можно было бы про эмоции говорить. Нет, мы вышли на матч с тем же желанием забивать, что и на прошлые. Но не получилось, так бывает. Когда не забиваешь, нужно строже сыграть в обороне, и сегодня было ошибок уже меньше, чем с „Северсталью“. Но на одну больше, чем у „Нефтехимика“.



По поводу игры защитников скажу так: тренеры сейчас не запрещают нам идти в атаку. Но надо успевать вернуться. Конечно, новый штаб поменял нюансы и подготовки к игре, и восстановления после. Эти изменения лежат на поверхности, но и ничего сложного в них нет. Сейчас, например, у нас после матча идут минут 6-8 скакалки. У ребят больше забиваются икры, скакалка позволяет работать как раз с ними, а велотренажёры всё же больше на бёдра рассчитаны. А вообще, занятия меняются, не одно и то же каждый день», — сказал Рафиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

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