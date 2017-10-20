Зайцев: в прошлом сезоне в голове сидела мысль о контракте, у меня семья

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев признался, что теперь чувствует себя спокойно, так как в голове не сидит мысль о контракте и он выучил схемы игры команды.

«В прошлом сезоне у меня в голове сидела мысль о контракте. Когда тебе 25 лет, ты должен понимать, где проведёшь следующий сезон. Потому что у тебя семья — жена, дети. Но теперь я сосредоточен только на игре, и ни на чём другом. Теперь я не думаю о разных схемах игры команды — я их выучил.

Давление тут каждый день, и оно никуда не уходило. Торонто есть Торонто. Всегда много журналистов в раздевалке, и команда находится под микроскопом. Все уже давно к этому привыкли», — сказал Зайцев.