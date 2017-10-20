Рендулич: у моего агента несколько игроков в «Витязе», о КХЛ знаю много

Форвард «Витязя» Борна Рендулич рассказал о своём переходе в подмосковную команду.



«Мне всё очень понравилось, каждый заботится обо мне, что-то делает для меня. Я первый раз в своей жизни в России. Считаю, что это удивительная страна, очень похожая на Хорватию. У моего агента уже есть несколько игроков в «Витязе». Я знаю о КХЛ много, потому что моя хорватская команда «Медвешчак» выступала в КХЛ. Знаю Йаакко Риссанена — против него играл в Финляндии. Афиногенов? Я большой его фанат в молодости. Я очень хочу помочь команде», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Витязя» в YouTube.