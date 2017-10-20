«Сибирь» — «Амур»: Салака заменили в третьем матче подряд

«Сибирь» на домашней площадке принимает «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вратарь хозяев Александр Салак был заменён на Алексея Красикова после первого периода при счёте 2:0 в пользу «Сибири», причины замены неизвестны.



Чешского голкипера меняют третий матч подряд. В игре с «Куньлунь Ред Стар» он уступил место в воротах Эдуарду Рейзвиху в концовке третьего периода после третьей пропущенной шайбы, встреча завершилась со счётом 0:3. Ранее его также меняли в матче с «Адмиралом» (2:4), тогда Салак пропустил три шайбы.

Идёт второй период, «Сибирь» ведёт со счётом 2:1.