Защитник «Сибири» Игнатович получил травму и не смог продолжить матч с «Амуром»

Защитник «Сибири» Максим Игнатович получил травму в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» и не смог продолжить игру.



Он сыграл минуту 41 секунду (3 смены) в первом периоде, а получив травму, ушёл в раздевалку и во втором игровом отрезке на площадку не выходил.



26-летний Игнатович в текущем регулярном чемпионате провёл 20 матчей и набрал 4 (0+4) балла за результативность при показателе полезности «-2».



В матче «Сибирь» — «Амур» идёт второй период, счёт равный — 2:2.

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